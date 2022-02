Mountainbike : Orscholzerin Molnar setzt sich an die Spitze

Orscholzerin Molnar setzt sich an die Spitze

Orscholz Am vergangenen Wochenende fand im hessischen Korbach der erste Wettkampf des Jahres in der Mountainbike-Nachwuchssichtung des Bundes Deutscher Radfahrer statt. Der sogenannte Athletiktest zählt wie ein Rennen zur Gesamtwertung der Bundessichtung.

Das Saarland war mit 18 Sportlern in dem 190 Personen starken Teilnehmerfeld vertreten.

Melissa Molnar (U 15) vom RV Taube Orscholz schaffte den Gesamtsieg in ihrer Altersklasse und ist damit aktuell Führende in der Gesamtwertung der Nachwuchssichtung. Weitere Podestplätze erzielten Anouk Groß und Emilie Schnur (beide RV Tempo Hirzweiler). Sie belegten am Ende bei der U 17 die Plätze zwei und drei.