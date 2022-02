Kritik von Grünen-Vertreter : Borger kritisiert die Planungen für den Neubau eines Netto-Markts

Auf dem Aral einer früheren Tankstelle soll ein Netto-Markt entstehen. Foto: Norbert Becker

Reimsbach Klaus Borger, umweltpolitischer Sprecher der Saar-Grünen und Kandidat für die Landtagswahl am 27. März (Platz zwei auf der Wahlkreisliste), kritisiert die Planungen für den Neubau eines Discountmarktes im Beckinger Ortsteil Reimsbach (SZ vom 11. Februar): Aus seiner Sicht führen die Überlegungen, einen Verbrauchermarkt in einer Talaue und im Hochwasser-Risikobereich eines vorbeiführenden Baches zu errichten, nur dazu, „für unser aller Zukunft wichtigen Retentionsräume weiter zu versiegeln und im Rahmen der antiquierten Eingriffs-Ausgleichsregelung nach Naturschutzrecht an andere Stelle für einen Ausgleich zu sorgen“.

Borger spricht von „Planungsgrundsätzen der 50er-Jahre“, die hier seitens der beauftragten Fachbüros angewendet würden. Natürlich sei eine Grundversorgung wichtig – „und diese ist noch wichtiger und besser, wenn dabei nicht andere Schutzgüter wegbetoniert werden“.

Klaus Borger Foto: Thorsten Vernik