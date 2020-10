Düppenweiler : DRK lädt zur Blutspende am 4. November in Düppenweiler

Düppenweiler Der DRK Ortsverein Düppenweiler lädt zum nächsten Blutspendetermin am Mittwoch, 4. November, in der Zeit von 17.30 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Düppenweiler ein. „Auch und gerade in der Pandemiezeit werden Blutkonserven benötigt“, heißt es vom Ortsverein.