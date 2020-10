Buchung von Terminen vorab möglich : Rotes Kreuz lädt zu Blutspende in Bachem ein

(Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Bachem Der nächste Blutspendetermin in Bachem ist an diesem Montag, 19. Oktober, in der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr in der Mehrzeckhalle in Bachem in der Quellenstraße am Sportplatz. Dies teilte der dorige Ortsverband des Deutschen Roten kreuzes (DRK) mit.

Ein neuer Terminservice des Deutschen Roten Kreuzes bietet den Spendern dabei mehr Komfort und bessere Abläufe: Erstmals werden diese nun gebeten, im Vorfeld eine Spendenzeit zu vereinbaren. Dadurch sollen die Abläufe bei dem Blutspendetermin verbessert und unnötige Wartezeiten für die Spendenden vermieden werden.

Termine können gebucht werden über die DRK-Blutspender-App oder im Internet auf der Seite www.spenderservice.net. Eine Spende ist auch ohne reservierte Zeit möglich, hier müssen Spender aber unter Umständen mit längeren Wartezeiten rechnen, weshalb das Rote Kreuz dringend um vorherige Terminreservierung bittet.