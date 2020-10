Kostenpflichtiger Inhalt: Goldene Schärpe : Beckinger Reiterinnen überzeugen in der Vielseitigkeit

Xenia Kaehl-Schmidt beim Vormustern. Hier belegte sie mit Remondo 6 Rang zwei. Im Gelände waren die beiden dann nicht zu schlagen. Foto: Alexandra Kaehl

Beckingen Schöner Erfolg für Xenia Kaehl-Schmidt vom Reitverein Ilsenhof in Beckingen: Am vergangenen Wochenende fand in Langenfeld (Rheinland) der Bundesentscheid „Goldene Schärpe“ der Nachwuchs-Vielseitigkeitsreiter statt.