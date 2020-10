Kleinblittersdorf : Blutspende in Kleinblittersdorf fällt wegen Corona-Fall aus

Ein Corona-Fall beim Bad Kreuznacher Blutspende-Team des Roten Kreuzes wirkt sich aus bis an die Obere Saar.

Der für den kommenden Mittwoch geplante Blutspende-Termin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Ortsverein Kleinblittersdorf, muss ersatzlos ausfallen. Wie Ernst-Fred Kunz, der Vorsitzende des DRK in Kleinblittersdorf, mitteilte, gibt es beim Blutspende-Team in Bad Kreuznach einen Corona-Fall. Daher könne das Team nicht ins Saarland kommen. Somit gibt es in diesem Jahr in Kleinblittersdorf keinen Blutspende-Termin mehr. Der nächste ist am 21. Januar 2021 im katholischen Pfarrheim in Kleinblittersdorf.