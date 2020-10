Lehrgang abgeschlossen : 16 junge Leute aus der Gemeinde Beckingen haben viel gelernt über die Arbeit der Wehr

DÜPPENWEILER Nach einer Unterbrechung wegen Corona haben 16 Feuerwehrleute aus der Gemeinde Beckingen den Grundlehrgang absolviert.

„Wir konnten aufgrund der Corona-Situation wenigstens diesen einen Lehrgang in diesem Jahr durchführen, der im März begonnen hatte und mit Unterbrechung nun unter Einhaltung der Masken- und Abstandspflicht zu Ende gebracht wurde“, betonte der Bürgermeister. In insgesamt 70 Stunden waren die Feuerwehranwärtern in ihrer Freizeit intensiv in Theorie und Praxis mit den notwendigen feuerwehrtechnischen Grundkenntnissen wie Vortragen von Löschangriffen, Umgang mit Leitern, Wasserversorgung, technische Hilfeleistung nebst Verkehrssicherung vertraut gemacht worden, was Ausbildungsleiter Diwersy in seiner gelungenen Nachbetrachtung per Beamerpräsentation nochmals Revue passieren ließ. „Dieser Lehrgang war wieder was besonderes. Wir hatten eine tolle, disziplinierte Truppe“, befand er und bedankte sich bei allen Teilnehmern und Ausbildern seines Teams für den guten Lehrgangsverlauf sowie den weiteren Helfern und dem Löschbezirk Düppenweiler für das zur Verfügung gestellte Material und Personal. Ein Lob gab es auch wiederum für dessen ausgezeichnete Verpflegung und Bewirtung.