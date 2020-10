Amtsschimmel : Wenn der Merziger Hipo sich einfach mal verguckt

Merzig/Beckingen Verwundert rieb sich Knut Schneider aus Beckingen die Augen, als er den Brief aus dem Merziger Rathaus erhielt. In dem amtlichen Schreiben forderte ihn der Bürgermeister der Kreisstadt auf, Angaben zu einer Verkehrsordnungswidrigkeit zu machen.

Diese hat der Mann aus Beckingen allerdings nachweislich nie begangen. Der Vorwurf an ihn: Er soll mit seinem Auto, einem Typ Opel mit dem amtlichen Kennzeichen WK 35, in der Straße Zum Bauhof falsch geparkt haben. Ein Beweisfoto, das den Lieferwagen zeigt, ist angehängt, ebenso die Höhe des Verwarnungsgeldes. 25 Euro soll er wegen dieses angeblichen Vergehens an die Stadtkasse zahlen.