„Brauchen dringend Unterstützung“ : Corona-Kontrollen: Saarländische Kommunen fühlen sich überfordert

Beamte der Saarbrücker Polizei kontrollieren in der Saarbahn die Einhaltung der Corona-Vorschriften. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln bringen saarländische Kommunen derzeit an ihre Grenzen.

„Die Ortspolizeibehörden sind im Moment überfordert“, sagte der Präsident des Saarländischen Städte- und Gemeindetags (SSGT), Bürgermeister Hermann Josef Schmidt, in Tholey. Die Behörden erledigten in der Corona-Pandemie viele Arbeiten, für die sie in den letzten Jahren personell gar nicht ausgestattet worden seien. „Die Kommunen brauchen daher dringend Unterstützung“, sagte Schmidt.