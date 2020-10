Spritztour in Oppen : Unbekannter mit gestohlenem Quad in Oppen unterwegs

Nunkirchen/Oppen Ein Jäger hat am Samstag einen bislang Unbekannten beobachtet, der auf einem Feld zwischen Nunkirchen und Oppen mit einem gestohlenen Quad unterwegs war. Das hat die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitgeteilt.

Am Samstag gegen 20 Uhr hatte der bestohlene Eigentümer die Polizei darüber informiert. Eine Anzeige wegen Diebstahls hatte er laut Polizei am 18. September erstattet, nachdem Unbekannte Am Felsenwäldchen in Nunkirchen zugeschlagen hatten, wie es in der Polizeimeldung heißt. Das Fahrzeug, das für Kinder geeignet sei, weise einige Besonderheiten auf: Ein separater Benzinhahn sei unter dem Schutzblech des linken Vorderrades montiert. Zudem trage es auf dem Gepäckträger eine rote Kiste mit einer Zusatzbatterie. Das Fahrzeug habe eine auffällig blaue Farbe. Als die Polizei nach dem Hinweis auf dem Feld zwischen Nunkirchen und Oppen ankam, war der Fahrer verschwunden. Er soll mit einem grau-blauem Pullover und einer Bundeswehrhose bekleidet gewesen sein. Er soll einen grauen Motocrosshelm getragen haben.