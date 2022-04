Zahlen des Robert Koch-Instituts : Mehr als 4500: Saarpfalz-Kreis mit bundesweit höchstem Inzidenzwert

Saarbrücken/Homburg Der Saarpfalz-Kreis hat am Sonntag den bundesweit höchsten Inzidenzwert aller Landkreise und Städte in Deutschland. Die Hintergründe.

Am Sonntag meldet das Robert Koch-Institut für den Saarpfalz-Kreis eine Rekordinzidenz von 4520,1. Das ist nicht nur die höchste jemals im Saarland gemessene Inzidenz, sondern am Sonntag auch die höchste unter allen Landkreisen und Städten in Deutschland. Dahinter kommen der Landkreis Wittmund (Niedersachsen) mit einem Wert von 4088,2 und die Stadt Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) mit 2890,5.

Seit Wochenbeginn hat sich der Inzidenzwert im Saarpfalz-Kreis mehr als verdoppelt. Die Kreisverwaltung hatte Mitte der Woche von einem „diffusen Infektionsgeschehen“ gesprochen. Cluster, also eine ungewöhnlich große Anhäufung von Infektionsfällen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit, registriere man überwiegend in Familien und im häuslichen Umfeld. Neue Coronafälle seien in allen Altersgruppen vertreten. Hohe Fallzahlen gebe es in Kitas und Schulen. Die Kreisverwaltung wies auch darauf hin, dass die derzeit hohen Inzidenzen auch technische Gründe hätten. Außerdem sei die Unterstützung durch die Bundeswehr Mitte März weggefallen.

