Postenverteilung in der Saar-CDU : Strobel: „Es ist keinesfalls notwendig, dass Fraktions- und Parteiführung personenidentisch sind“

Saarbrücken Wie werden künftig die Posten in der saarländischen CDU verteilt? Der stellvertretende Vorsitzenden der Saar-CDU, Peter Strobel, hat dazu eine klare Meinung, die offenbar nicht alle teilen.

Nach Meinung des stellvertretenden Vorsitzenden der Saar-CDU, Peter Strobel, müssen bei der Union im Land künftig Partei- und Fraktionsvorsitz nicht in einer Hand liegen. Die CDU sei nach der Wahlniederlage in einer Phase, in der sie sich neu aufstellen und definieren müsse, wie das Profil der neuen Parteispitze und die Oppositionsarbeit aussehen soll, sagte der bisherige Finanzminister am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.