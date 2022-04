Pandemie : Regionalverband Saarbrücken und Kreis Saarlouis melden sonntags keine Coronazahlen mehr ans RKI

Saarbrücken Sonn- und Feiertags melden der Regionalverband Saarbrücken und der Landkreis Saarlouis ab sofort keine Corona-Zahlen mehr ans Robert Koch-Institut (RKI). Das sind die Hintergründe.

Der Regionalverband begründet diese Entscheidung damit, dass das RKI darauf hingewiesen hat, dass am Wochenende die Übermittlung von COVID-19-Meldedaten durch Gesundheitsämter gesetzlich nicht verpflichtend sei. Da auch keine direkten Konsequenzen auf Landes- oder Bundesebene folgen würden, würden zunehmend weniger Gesundheitsämter an den Wochenenden Zahlen übermitteln. Die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg, Brandenburg sowie Sachsen-Anhalt hätten die Meldungen an Wochenenden bereits zuvor eingestellt.