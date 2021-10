Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts : Corona-Inzidenz im Saarland steigt wieder leicht – fünf Kreise über 50er-Inzidenz

Saarbrücken/Berlin Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Saarland ist leicht gestiegen. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Nur ein Kreis liegt unter die 50er-Inzidenz.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat im Saarland am Sonntag, 17. Oktober, 90 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Am Samstag waren es 84 Fälle. Damit gibt es seit Pandemie-Beginn im Saarland 48 665 bestätigte Fälle des Virus. Das RKI meldet keinen weiteren Toten in Verbindung mit der Krankheit. Insgesamt sind seit Pandemiebeginn im Saarland 1060 Menschen an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am fünften Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 72,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 70,8 gelegen, vor einer Woche bei 66,1 (Vormonat: 74,7).