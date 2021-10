Zahlen von Donnerstag : 14 neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Die Zahl der Infektionen nimmt im Kreis zu. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt dagegen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Donnerstag 14 neue Corona-Fälle gemeldet – vier in Saarwellingen, drei in Lebach, jeweils zwei in Saarlouis und Schwalbach sowie je einen in Nalbach, Überherrn und Rehlingen-Siersburg.

Die Zahl der bisher bestätigten Infektionen stieg auf 10053. Als genesen galten 9699 Menschen. Aktuell sind 194 Menschen mit dem Virus infiziert – 37 in Saarwellingen, 33 in Saarlouis, 27 in Nalbach, 22 in Schwalbach, 18 in Lebach, 17 in Dillingen, zehn in Rehlingen-Siersburg, acht in Schmelz, sechs in Ensdorf und Wadgassen, fünf in Überherrn, drei in Wallerfangen und zwei in Bous. An oder mit Corona gestorben sind bislang 160. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 65,9.