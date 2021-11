Aktuelle Corona-Zahlen am Donnerstag : 60 000 Neuinfektionen bundesweit am Donnerstag – Saarland mit neuem Inzidenz-Höchstwert

60 000 Neuinfektionen bundesweit am Donnerstag – Saarland mit neuem Inzidenz-Höchstwert

Aktuelle Corona-Zahlen am Donnerstag

Saarbrücken/Berlin Die Corona-Lage spitzt sich weiterhin ungebremst zu. Die Inzidenz erreicht am Donnerstag im Saarland einen neuen Höchstwert. Erneut werden über 600 Neuinfektionen gemeldet. Vier weitere Menschen im Saarland sind in Verbindung mit einer Covid-Erkrankung gestorben.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 602 Neuinfektionen für das Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 642 gewesen. 54 273 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrieren außerdem vier weitere Todesfälle. 1092 Menschen starben damit insgesamt im Saarland an oder mit Covid-19.