Alles in den Darm? : Saarbrücker OB Conradt will zu Corona-Impfung aufrufen – es geht nach hinten los

Saarbrücken Auch der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) wollte auf Twitter zur Corona-Impfung aufrufen. Dann unterlief ihm ein fataler Tippfehler.

Unter #AllesindenArm mobilisieren auf Twitter tausende Nutzer für die Corona-Impfung. Hartnäckig hält sich der Hashtag unter den Trendbegriffen des sozialen Netzwerks in Deutschland. An der Twitter-Aktion „Alles in den Arm“ beteiligen sich etliche Prominente und Politiker. Im Saarland warb Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) für die Impfung, die Bundestagsabgeordnete Josephine Ortlieb (SPD) setzte als Mutter eines Frühchens einen Tweet ab, der viele rührte.

Am Mittwoch folgte der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) dem Twitter-Trend. „Lass dich impfen und boostern!“ So lautete die klare Botschaft des Rathauschefs, verbunden mit einem Hinweis auf das Impfangebot in der Landeshauptstadt. Doch mit der letzten Zeile ging die Nachricht in die Hose. Conradt vertippte sich bei dem zigtausendfach gebrauchten Hashtag, sein Impf-Appell endete unfreiwillig komisch. Plötzlich stand da: Alles in den Darm.