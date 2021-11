Betrug an Saarbrücker Hochschule : HTW-Studierende fälschen Corona-Impf- und -Testzertifikate – Uni droht mit Anzeige

Saarbrücken Endlich können Studierende im Saarland wieder Vorlesungen besuchen – trotz Corona. Voraussetzung ist: 3G. An der HTW scheinen das manche nicht verstanden zu haben. Die Uni droht mit Anzeigen.

Da wollten einige Ungeimpfte wohl das Geld für den Test sparen und haben dabei andere gefährdet – und zudem die Fortsetzung von Präsenz-Vorlesungen in der Pandemie riskiert. Vier Wochen nach dem Start des Semesters unter 3G-Bedingungen berichtet die Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft von Fällen des Betrugs mit Impfzertifikaten. In der Spitze zehn gefälschte Zertifikate am Tag habe der 15-köpfige Sicherheitsdienst an den Standorten der Fachhochschule bei den Kontrollen in den ersten Vorlesungswochen des Wintersemesters herausgefischt, teilte HTW-Vizepräsident Georg Maringer am Dienstag gegenüber der SZ mit.