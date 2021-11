Streit um Gehälter : Kritik an Merkel-Büro mit neun Mitarbeitern: Diskussion auch zwischen zwei Saar-Abgeordneten

Kritik an Merkel-Büro mit neun Mitarbeitern: Diskussion auch zwischen zwei Saar-Abgeordneten

Neun Mitarbeiter und Gehälter bis etwa 10 000 Euro: Das geplante Büro für Angela Merkel sorgt bundesweit für Kritik, aber auch für Unterstützung. Auch bei zwei Saar-Politikern.

Die geplante Ausstattung für das Büro von Angela Merkel (CDU) nach ihrer Kanzlerschaft sorgt in Berlin für Kritik. Regierungssprecher Steffen Seibert verteidigte die Pläne am Mittwoch: „Es entspricht langjähriger Staatspraxis, dass Bundeskanzlern außer Dienst ein Büro zur Verfügung gestellt wird, um bei der Erfüllung der nachwirkenden Amtspflichten zu unterstützen“, sagte er. Das Personal werde Merkel dabei fachlich und organisatorisch zuarbeiten. „Private Tätigkeiten oder Tätigkeiten, die auf Einkünfte gerichtet sind, werden nicht durch dieses künftige a.D.-Büro unterstützt“, betonte Seibert.

Am Dienstagabend hatte der Hauptausschuss des Bundestags beschlossen, dass Merkel nach ihrer Amtszeit ein Büro mit Büroleiter, stellvertretendem Büroleiter, zwei Fachreferenten, drei Sachbearbeitern und zwei Fahrern zugewiesen bekommt. Für die zwei Leitungsstellen ist eine Besoldung von B6 vorgesehen, also rund 10 400 Euro im Monat. Insgesamt könnten - je nach Berufserfahrung der Mitarbeiter - monatlich zwischen 46 000 und 56 000 Euro anfallen.

Mehr Mitarbeiter als Gerhard Schröder

Die Linke-Politikerin Gesine Lötzsch spottete auf Twitter: „Bescheidenheit sieht anders aus!“. „Die üppige Ausstattung ihres zukünftigen Büros erweckt den Eindruck, als ob sie ein Schattenkanzleramt aufmachen will“, sagte Lötzsch „Spiegel online“. Der amtierende Finanzminister Olaf Scholz (SPD) stehe offenbar tief in ihrer Schuld. „Anders ist diese Überausstattung nicht zu erklären.“

Ampel-Koalitionsverhandlungen in Berlin

Diskussion auch im Saarland

Der Vorsitzende der FDP Saar und Abgeordnete Oliver Luksic kommentierte die Ausstattung des Büros am Mittwochmorgen auf Twitter. Die Altkanzlerin bekomme ein „sehr üppig ausgestattetes Büro“, schreibt Luksic – und bekommt darauf prompt Antwort von Nadine Schön, die für die CDU und den Wahlkreis St. Wendel in den Bundestag einziehen wird. Es sei unfassbar, dass sich die halbe Welt vor Merkel verneige und hierzulande darüber diskutiert ob ihr neun Mitarbeiter zustehen, so die 38-Jährige.