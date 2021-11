Angesichts steigender Corona-Zahlen : Ethikrat rät zu Prüfung einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen

Berlin Die Corona-Lage in Deutschland wird von Tag zu Tag kritischer. Wie der Deutsche Ethikrat am Donnerstag mitteilte, rät das Gremium deshalb jetzt dazu, eine berufsbezogene Impfpflicht prüfen zu lassen.

Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage rät der Deutsche Ethikrat, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen zu prüfen. „Der Rat empfiehlt angesichts der gegenwärtigen pandemischen Situation nun ohne Gegenstimme bei drei Enthaltungen eine ernsthafte und rasche Prüfung einer berufsbezogenen Impfpflicht in Bereichen, in denen besonders vulnerable Menschen versorgt werden“, teilte das Gremium am Donnerstag mit.