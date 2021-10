Viel Kritik : „Sorry für Fehler“: Peter Altmaier sorgt mit Abschieds-Tweet für Spott im Netz

Saarbrücken/Berlin Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verabschiedet sich nach 27 Jahren aus dem Bundestag und sorgt mit einem Abschieds-Tweet für Aufregung im Netz.

Einen Monat nach der Wahl ist der neue Bundestag erstmals zusammengetreten. Mit der konstituierenden Sitzung endet für einige bekannte Politiker die Zeit im Parlament. So auch für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der an diesem Mittwoch (11 Uhr) die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vorstellt.

Seit 1994 – 27 Jahre – gehörte der Saarländer dem Bundestag an. „Ich bin mit mir und meiner Arbeit in den letzten Jahren im Reinen“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Ausgabe von Mittwoch).

„Danke für Support & sorry für Fehler. Macht’s gut & besser! Thx!“, twitterte der 63-Jährige am Dienstag. Für diesen Abschieds-Tweet hagelte es im Netz ziemlich viel Spott und Kritik.

„Sorry für Fehler! Das riesige Loch, das da klafft zwischen dem, was hätte getan werden müssen und dem, was ich getan habe, hab ich wohl immer wieder übersehen. Nochmal: Sorry für Fehler. Thx“, heißt es in einem anderen Tweet.