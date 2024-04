Schweigegeld-Prozess Justiz-Marathon: Zwei Trump-Anhörungen an einem Tag

„Ich hörte, dass die Anhörung ziemlich toll war“, sagte Trump am späten Nachmittag (Ortszeit) in New York nach einem langen Tag im Gericht. „Ich hoffe, es wurde deutlich gemacht, dass ein Präsident Immunität haben muss.“ Gleichzeitig ätzte Trump erneut über den New Yorker Schweigegeldprozess gegen ihn. „Dies ist ein Prozess, der niemals hätte stattfinden sollen.“