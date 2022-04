Erste Sitzung des neuen Landtags : Anke Rehlinger ist nun offiziell erste SPD-Ministerpräsidentin des Saarlandes

Saarbrücken Nach dem Sieg und der absoluten Mehrheit der SPD bei der Landtagswahl im März kam am Montag zum ersten Mal der neue Landtag zusammen – und wählte umgehend die neue Ministerpräsidentin. Rehlinger löst damit ab heute CDU-Ministerpräsident Tobias Hans ab.

Nun ist es offiziell. Anke Rehlinger ist die neue Ministerpräsidentin des Saarlandes – und die erste sozialdemokratische in der Geschichte des Landes. Der Landtag, der am Montagmorgen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen ist, hat die 46-Jährige jetzt auch formell in dieses Amt gewählt. Nach dem Triumph ihrer Partei bei der Landtagswahl im März führt Rehlinger nun die SPD-Alleinregierung an und löst CDU-Ministerpräsident Tobias Hans ab.