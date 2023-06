Saarland besonders betroffen Preissturz bei Immobilien – unsicheres Heizungsgesetz sorgt für alarmierende Entwicklung

Nach Ansicht von Helge Scheunemann, Head of Research bei JLL Deutschland, spricht vieles dafür, dass die Preisdifferenzierung nach Energieklasse ein dauerhafter Trend ist. Der Gebäudesektor ist besonders relevant für die Klimaziele. „Zudem erwarten wir, dass die Baukosten mittelfristig auf hohem Niveau bleiben“, so Scheunemann. Der starke Anstieg der Baukosten hat zu höheren Kosten für energetische Sanierungen geführt, was sich unmittelbar auf den Marktpreis auswirkt, warnt Scheunemann. Diese Entwicklung stellt eine ernsthafte Herausforderung für Immobilien-Eigentümer dar, insbesondere für diejenigen, deren Gebäude eine schlechte Energiebilanz aufweisen.