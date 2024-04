Weihnachtsdorf und Wies’n Event-Manager Thorsten Bruch – der Macher von Homburg

Homburg ist die drittgrößte Stadt des Saarlandes. Wen es als Tourist in die saarpfälzische Kreisstadt verschlägt, findet auf dem Schlossberg die größte Buntsandsteinhöhle Europas. Wer den Arztberuf ergreifen möchte, kann ihn an einer der hier ansässigen medizinischen Fakultäten der Universität des Saarlandes erlernen. Ob man Homburg jedoch als attraktiv bezeichnen kann? Einer, der das bejahen würde, ist Thorsten Bruch, Inhaber von „Tob Events – die Eventfabrik“. Er sagt: „Ich war schon immer Homburg-affin. Selbst als ich in Bierbach aufgewachsen bin, hat es mich nach Homburg gezogen und nie nach Blieskastel oder Zweibrücken. Immer nur Homburg."