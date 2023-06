Feierstunde mit Ehrungen Kneippverein Wittersheim-Bebelsheim blickt auf 50 Jahre zurück

„50 Jahre sind eine lange Zeit, in denen sich der Verein für die körperliche Fitness und mentale Gesundheit seiner Mitmenschen einsetzt“, so Lamber. Bürgermeisterin Vermeulen sprach von einer beeindruckenden Entwicklung des Vereins, der einen wertvollen Beitrag auch für die Bildung der Bevölkerung leiste und sich damit nachdrücklich für das Gemeinwohl einsetze. Sie erinnerte an Ilse Laufer, die den Verein 16 Jahre lang geführt und mitgeprägt habe.