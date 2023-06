Leserreporter Schreck über gemähte Orchideenwiese im Altseiterstal

Und fragt weiter: „Wo bleibt die Rücksicht auf Artenschutz und Biodiversität?“ Mitte Mai habe er, so Dörrenbächer, auf der Wiese Bilder vom Breitblättrigen Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), einer unter Naturschutz stehenden Orchideenart, gemacht. „Meine Freude war riesig, als ich eine ganze Reihe dieser besonderen Orchideen vorfand – teils schon in voller Blüte, teils kurz vor Blühbeginn.“ Als er nun vor kurzem erneut die Wiese besuchte, habe er feststellen müssen, dass die Wiese abgemäht war. Schon seit den 1980er Jahren sei immer wieder über den Schutz der Orchideenwiese bei der städtischen Grundstücksplanung diskutiert worden, so Dörrenbecher weiter. Rund 30 Jahre lang beschäftigte die Orchideenwiese immer wieder den Stadtrat bei der geplanten Bebauung des Altseiterstals und war Streitgegenstand zwischen Anwohner, Naturschützern und Grundstückseigentümern. Die Orchideenwiese, die auch schon im Rahmen naturkundlicher Führungen vom Nabu besichtigt worden sei, sei eine recht eng begrenzte Fläche im oberen Bereich der großen Wiese.