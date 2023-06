Gefahr im Stennweiler Wald Vorsicht: Nagelbretter im Stennweiler Wald

Die Absicht hinter dieser gefährlichen Aktion scheint darauf abzuzielen, dass sich Waldbesucher an den nach oben zeigenden Nägeln verletzen oder zumindest ihre Fahrradreifen beschädigen, falls sie den Weg nutzen. Diese heimtückischen Bretter wurden bewusst so platziert, dass sie auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind. „Für die Waldbesucher stellen solche Nagelbretter eine erhebliche Gefahr dar“, warnt Bürgermeister Markus Fuchs und bittet die Bevölkerung um besondere Vorsicht bei der Benutzung der Waldwege in der Gemeinde Schiffweiler. Es ist von großer Bedeutung, dass Funde solcher Nagelbretter umgehend dem Ordnungsamt gemeldet werden. Nur so können geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um diese gefährlichen Aktivitäten zu unterbinden und die Sicherheit der Waldbesucher zu gewährleisten.