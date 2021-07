Corona-Schutz : Sonder-Impfaktion für Studierende der Uni Trier – Wer sich anmelden kann und wie das geht

Auf dem Campus in Mainz ist die Impfaktion bereits in vollem Gange. Auch Studierende der Uni Trier können sich jetzt für eine Impfung anmelden. Foto: dpa/Boris Roessler

Mainz/Trier Noch bis 14. Juli werden Studierende, Azubis und andere junge Menschen in Rheinland-Pfalz bei einer Sonderaktion gegen das Coronavirus geimpft. Auch für Studierende der Uni Trier ist das möglich.

An den sechs rheinland-pfälzischen Hochschulstandorten läuft eine Sonderimpfaktion für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 27 Jahren an. Auch Studierende der Uni Trier können teilnehmen.

Dafür stellt die rheinland-pfälzische Landesregierung aus ihren Beständen insgesamt 30.000 Impfstoffdosen des Mainzer Herstellers Biontech bereit, wie das Ministerium für Wissenschaft- und Gesundheit am Mittwoch mitteilte. Damit erhält jeder der Standorte in Trier, Kaiserslautern, Koblenz, Landau, Ludwigshafen und Mainz jeweils 5000 Dosen.

Die Sonderaktion richtet sich an Studierende, an einer rheinland-pfälzischen Hochschule eingeschrieben oder die aus Rheinland-Pfalz stammen, sowie an alle jungen Erwachsenen von 18 bis 27 Jahren mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz.