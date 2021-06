Der älteste Student der Saar-Uni : Rudolf Britzen ist der älteste Student im Saarland

Rudolf Britzen ist 85 und studiert – wieder. Erst spät hat er seine Liebe zur Philosophie entdeckt. Und an der Saar-Uni einen besonderen Menschen kennengelernt. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Kein Student der Saar-Uni ist älter als Rudolf Britzen. Der 85-Jährige schrieb sich vor 20 Jahren in Saarbrücken ein. In einem Alter, in dem andere längst in Rente gehen. Was treibt ihn an?