Tiere Massenstrandung - Happy End für 100 Grindwale in Australien

Helfer in Booten versuchten sie daran zu hindern, erneut in Richtung Küste zu schwimmen. „Wir sind mit Schiffen und einem Sichtungs-Flugzeug im Einsatz, das alle paar Stunden verfolgt, wo sich die Tiere befinden“, sagte eine DBCA-Sprecherin. „So weit, so gut.“ Zahlreiche Tierschützer und Anwohner waren seit dem Morgen an den Strand geeilt, um bei der Rettung zu helfen und die Tiere mit Wasser zu überschütten.