Ab Montag: Mit Astrazeneca Geimpfte erhalten Zweitimpfung von Biontech oder Moderna : Zweibrücker Impf-Wartelisten sind leer

Leiter Matthias Freyler im Landesimpfzentrum Zweibrücken (Archivbild). Foto: Jan Althoff

Zweibrücken Mit Astrazeneca Erstgeimpfte erhalten ab Montag als Zweitimpfung Biontech oder Moderna.

Gerät das Ziel, die Zweibrücker Bevölkerung gegen Covid-19 zu durchimpfen, ins Stocken? Darauf deuten die Erfahrungen von Ärzt/-innen und Impfzentrum in den vergangenen Tagen hin.

Der niedergelassene Internist Dr. Christoph Gensch berichtet aus seiner Erfahrung und dem, was er aus anderen Praxen gehört hat: „Seit ca. einer Woche stellen wir fest, dass das Angebot an Impfstoff die Nachfrage übersteigt. Die Wartelisten sind leer. Selbst auf Facebookaufrufe hin sind die Rückmeldungen überschaubar. Es drängt sich der Eindruck auf, dass wir uns in einer neuen Phase der Impfkampagne befinden. Die impfwilligen Personen sind geimpft (Erstimpfungen in Rheinland-Pfalz 55 Prozent der Bevölkerung). Von den nicht geimpften Personen sind ca. 15-20 Prozent Kinder und Jugendliche, die aufgrund der uneinheitlichen Empfehlungen zum Großteil noch unentschlossen sind und ca. 20-25 Prozent der Bevölkerung, die (noch) nicht bereit sind, sich impfen zu lassen.“

Auch der Leiter des Landesimpfzentrums Zweibrücken, Matthias Freyler, sagte am Freitag auf Merkur-Anfrage: „Wir haben nur noch fünf Personen auf der Warteliste.“

Um die Schlagzahl bei den Impfungen hoch zu halten, schlägt Dr. Gensch vor: 1) Wir sollten die Aufklärung der bisher ungeimpften Personen intensivieren, gerade auch in Bezug auf die Delta-Variante und weitere kommende Varianten. 2) Wir sollten verstärkt individuelle Angebote unterbreiten (zum Beispiel Impfen in Problemvierteln vor Ort). 3) Wir sollten zwei wichtige Parameter in der Impfkampagne verändern: Impfinterintervalle – sofern möglich und medizinisch vertretbar – verkürzen.“

Die Impf-Intervalle waren erst vor wenigen Monaten in Deutschland verlängert worden, um angesichts der lange Zeit knappen Impfstoffe dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen zumindest bald eine Erstimpfung erhalten.

In Rheinland-Pfalz allerdings sei bislang keine generelle Verkürzung der Impf-Abstände geplant, teilte am Freitagnachmittag die Stadtverwaltung mit. Allerdings „werden ab kommendem Montag, 5. Juli, allen mit Astrazeneca erstgeimpften Menschen bei der Zweitimpfung mRNA-Impfstoffe der Hersteller Biontech oder Moderna angeboten“. Dies hat nach neuen Erkenntnissen laut der deutschen Stiko (Ständige Impfkommission) eine deutlich erhöhte Schutzwirkung vor Infektionen (wir berichteten gestern).

Nach der Stiko-Ankündigung gab es am Freitagmorgen „große Verunsicherung und Unmut bei den im Impfzentrum Zweibrücken terminierten Astrazeneca-Impflingen“, teilte am Vormittag die Stadtverwaltung mit und zitierte Impfzentrums-Leiter Freyler: „Es kommt teilweise zu harschen Streitgesprächen mit den Impfärzten und dem sonstigen Personal.“ Viele Impflinge hätten auch infolge der Medienberichterstattung geglaubt, die Stiko-Empfehlung gelte ab sofort. Rechtlich aber musste am Freitag erst einmal die Gesundheitsministerkonferenz in einer Sondersitzung den Beschluss fassen, bevor infolgedessen ab Montag der Zweitimipfstoff geändert werden darf.

Freyler ist über die Neuerung zwar nicht uneingeschränkt glücklich: „Es ist zu bedenken, dass der bisher nicht einplanbare Wechsel der Impfstoffe landesweit zu Lasten von Erstimpfungsterminen geht. Die für Wechsel benötigten Dosen der mRNA-Impfstoffe können nicht für Erstimpfungen verwendet werden, somit können diese Termine nicht in der gewünschten und geplanten Form eingeplant werden.“ Im Landesimpfzentrum Zweibrücken allerdings sei man „sehr froh darüber, dass dieser negative Aspekt weitestgehend an uns vorbei geht“, so Freyler: „Aufgrund des guten Impffortschrittes im Zweibrücker Impfzentrum stehen wir nun nicht vor einer Welle von auf Termine wartenden Menschen, die sich nun länger gedulden müssten. In anderen Impfzentren stellt sich die Lage dementsprechend schlechter dar.“