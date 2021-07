Bewerbung noch bis 31. Juli : Neuer Bachelor „Ernährungsmedizin und Diätetik“

Für den neuen Studiengang rund um die Ernährung sind Anmeldungen bis 31. Juli möglich. Foto: Getty Images/istock/fcafotodigital

Saarbrücken/Homburg An der Saar-Universität startet ein neuer fachübergreifender Studiengang. Zielgruppe sind staatlich geprüfte Diätassistenten.

Die Saar-Universität hat einen neuen Bachelorstudiengang eingerichtet, der sich an staatlich geprüfte Diätassistenten richtet. Bei dem additiven, dreisemestrigen Bachelorstudiengang „Ernährungsmedizin und Diätetik“ stehen neben Ernährungsmedizin und Diätetik auch Betriebswirtschaftslehre und wissenschaftliches Arbeiten im Vordergrund. Eine Bewerbung für das Wintersemester ist noch bis zum 31. Juli möglich.

Der Studiengang knüpft an die in der Berufsausbildung erworbenen Kompetenzen an und erweitert diese insbesondere in der angewandten Ernährungsmedizin und Diätetik. Schwerpunkte sind dabei unter anderem Fettleibigkeit und Essstörungen, internistische und pädiatrische Krankheiten, angeborene Stoffwechselerkrankungen sowie verschiedene Formen der Ernährungstherapie, die vor allem im Klinikalltag eine große Rolle spielen. Auch Pharmakologie, Ernährungsmedizin und berufsethische Kenntnisse werden in dem Studium vermittelt.

In fachübergreifenden Lehrveranstaltungen werden zudem die Bereiche Gesundheitswissenschaften, Betriebswirtschaft sowie Arbeits-, Umwelt-, Sozial- und Präventionsmedizin intensiv behandelt. Darüber hinaus erlernen die Studierenden die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens und der qualitativen und quantitativen Forschungsmethodik. Zum Ende des Studiums ist eine fachliche Spezialisierung möglich, wobei diese Schwerpunkte zur Wahl stehen: „Coaching, Supervision und Beratung“, „Führung im Gesundheitswesen“, „Public Heath Nutrition“ sowie „Lebensmittelrecht und Verbraucherschutz“.

Die Absolventen des Studiengangs können in ambulanten und stationären Versorgungszentren und Gesundheitseinrichtungen in klinischen Ernährungsteams arbeiten. Tätigkeiten bieten außerdem Organisationen und Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft, Krankenkassen und Berufsgenossenschaften, Ministerien sowie Patienten- und Verbraucherverbände. Auch Lehrtätigkeiten in Berufsaus-, Fort- und Weiterbildung sind möglich, ebenso wie die Ernährungsforschung in universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.