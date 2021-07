Impfaktion in Homburg beendet : Impfen ohne Termin kam allen zugute

Schon früh am Morgen hatte sich am ersten Impftermin am 12. Juni vor dem Saalbau eine lange Schlange von Impfwilligen gebildet. Foto: Thorsten Wolf

Homburg An vier Samstagen hintereinander impften Dr. Ayman Zant und Kollegen aus Homburg alle Interessierten, die sich ab 9 Uhr ohne Termin vor dem Saalbau einfanden. Die Aktion nahm viel Druck von den Hausarztpraxen.

Vier Wochen hat die Corona-Impf-Aktion ohne Termin im Homburger Saalbau gedauert. Der Startschuss war Samstag, 12. Juni, gefallen - am vergangenen Samstag, 3. Juli, fand der letzte Impftag statt. „Wir haben am 3. Juli erfolgreich zusammen mit dem Team von Dr. Thomas Beuter die Impfaktion in Homburg beendet“, informierte uns Dr. Ayman Zant, Allgemeinarzt aus Blieskastel, der im Juni die ungewöhnliche Aktion ins Leben gerufen hatte. „Wir haben die ganzen Samstage über hauptsächlich Vektorimpfstoff geimpft, beziehungsweise Johnson & Johnson und Astra Zenca“.

Im Hinblick auf die zuletzt von Stiko (Ständige Impfkommission) empfohlene Impf-Strategien empfiehlt Zant alle Impflingen, „die bei uns eine AstraZeneca-Dosis bekommen haben, sich beim Hausarzt zu melden, um vier Wochen nach der ersten Impfung eine zweite Impfung mit Biontech zu bekommen.“

Die zweite Impfung ist bei allen Hausärzten zugesichert. „Die Erstimpfung ist das Problem“; erklärt Zant, „die Zweitimpfung ist immer gesichert und auch bei den Hausärzten vorhanden.“ Ursprünglich hatte Dr. Zant vorgehabt, am 11. September einen Zweit-Impftermin einzurichten, der angesichts der vorhandenen Dosen aber nun flach fällt. Die Versorgung mit Zweitimpfungen sei inzwischen gesichert.

Wie die Stadt Homburg mitteilte, handelte es sich bei der Impf-Aktion um eine Gemeinschaftsveranstaltung von Land, Kreis, Stadt, Feuerwehr. Das Spektakuläre an der Aktion war am 3. Juni, dass jeder ohne Termin vorbeikommen konnte - und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Priorisierung in den Praxen beendet worden war und jeder nach einer Impfung nachfragen konnte. Mit dem Ergebnis, dass die Praxen vollkommen überlastet waren und mit dem Impfen kaum noch nachkamen. Impfdosen blieben stehen.

Dieser Umstand gab schließlich den Ausschlag für den Blieskasteler Allgemeinarzt Dr. Zant, diese ungewöhnliche Aktion zu starten: „Ich konnte es nicht mit ansehen, dass die wertvollen Impfdosen ungenutzt herumstanden, weil einfach die Zeit nicht da war, sie zu verimpfen.“ Die Krankenversicherer waren auf seiner Seite und haben dafür gesorgt, dass diese überzähligen Dosen erfasst und dem Homburger Saalbau zugeteilt werden konnten.

Die Impfaktion verlief so unbürokratisch wie möglich. Einzige Bedingung: man musste über 18 Jahre alt sein. Zant wollte mit dieser Aktion „Stress aus den Allgemeinarzt-Praxen rausholen“. Die meisten Praxen waren am Limit, da es außer Impfen auch noch die übliche Arbeit gab. Und so hatte sich Zant überlegt, „dass man da etwas Abhilfe schaffen kann“.

Und das ist ihm auch gelungen, die Resonanz auf seine Aktion war riesig. Es kamen Personen aus dem ganzen Saarland und sogar aus dem französischen Grenzgebiet, um sich impfen zu lassen. Meistens, weil sie vor Ort keinen Termin mehr bekommen hatten oder es leid waren, 20 Mal beim Hausarzt anzurufen und nie durchzukommen.

Am ersten Samstag hatte Zant zunächst zunächst 300 Dosen vorrätig, die ihm das Land zur Verfügung gestellt hatte. Am Ende der Aktion waren es fast 900 Dosen, die er hattev verimpfen können.

Am ersten Samstag hatte der Blieskasteler Arzt schon gleich Hilfe bekommen aus der Homburger Allgemeinarzt-Praxis Dr. Beuter und Dr. Binot. Binot hatte sich am Nachmittag bereit erklärt, seinem Kollegen bei den Impfungen unter die Arme zu greifen. Die Impfungen selbst nahmen die Ärzte vor, die Teams aus ausgebildeten Pflegekräften kümmerten sich um die Vorbereitung, die Feuerwehr stand bereit, um bei eventuellen Impfreaktionen einzugreifen. Parkplätze um den Homburger Saalbau waren ebenfalls ausreichend vorhanden.

Dr Zant bedankte sich bei Stadt Homburg, bei der Feuerwehr, den Maltesern und allen freiwilligen Helfer und insbesondere bei seinem eigenen Praxis-Team, das ihn an den eigentlich freien Wochenenden im Dienst der guten Sache unterstützt hatte. Es sei nicht selbstverständlich, vier freie Wochenenden fürs Impfen zu opfern, zumal schon unter der Woche in der Praxis so einiges los war.

Das Helferteam von Dr. Ayman Zant opferte seine Freizeit, um an den Samstagen die Impfwilligen zu betreuen. Foto: Ayman Zant