Fast 80 Jugendliche erhielten ihren Piks : Mobile Impfaktion im CJD Homburg startet gut

Homburg Überall wird geimpft. Auch im Jugenddorf in Homburg. Ein mobiles Impf-Team des saarländischen Gesundheitsministeriums impfte an einem Tag fast 80 Jugendliche, die vorab sorgfältig ausgesucht und vorbereitet wurden.

Nachdem ein Probelauf Mitte Mai sehr gut vonstatten ging, impfte ein saarländisches, mobiles Impf-Team vor kurzem 79 Jugendliche im Gemeinschaftszentrum des CJDs im Homburg. Diese wurden vorab von den CJD-Ärztinnen Dr. Bärbel Rodemer und Dr. Angelika Thönnes vom internen Medizinischen Dienst mit Priorisierung und unter Ausbildungsaspekten ausgewählt. Was unkompliziert und einfach klingt, war verbunden mit einem großen Aufwand: „Die ausgewählten Azubis wurden über die Schul-Cloud angeschrieben und mit verantwortlichen Mitarbeitern aus dem Internat auf den Impftermin vorbereitet“, erzählen die Organisatoren aus dem Gesundheitszentrum Najette Müller und Fabian Nimsgern. So wurden beispielsweise die umfangreichen Dokumente gemeinsam ausgefüllt und die Azubis ausführlich einzeln aufgeklärt. So mancher Jugendliche befand sich zu dem Impfzeitpunkt in der Heimlernphase und reiste extra an. Zwei Mitarbeiter des Saarländischen Gesundheitsministeriums, ein externer Arzt und Dr. Angelika Thönnes waren für die Durchführung der Impfungen verantwortlich. Die Impfergebnisse wurden umgehend und direkt vom Impfstandort aus ans RKI gemeldet. „Es freut uns, dass das Angebot so gut angenommen wird und die ganze Veranstaltung hier im CJD so gut geplant und vorbereitet wurde“, lobte das mobile Impfteam.