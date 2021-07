Rheinland-Pfalz : Land impft künftig Astrazeneca plus Biontech oder Moderna

Mainz/Zweibrücken Die Stiko hat überraschend ihre Empfehlung zur Corona-Schutzimpfung mit Astrazeneca erneut geändert. Der Schritt stellt ein logistisches Problem für Impfzentren und Hausärzte dar.

(dpa) Rheinland-Pfalz stellt die Corona-Zweitimpfungen bei Astrazeneca in den 32 Impfzentren von Montag an auf Biontech und Moderna um. „Darüber hinaus werden künftig mit Astrazeneca beginnende Impfserien in den Impfzentren in einer verkürzten Frist von mindestens vier Wochen mit einem der mRNA-Impfstoffe beendet“, kündigte das Gesundheitsministerium am Freitag in Mainz an. Am Zeitpunkt der bereits vergebenen Termine für Zweitimpfungen ändere sich aber nichts.