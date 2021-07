Corona : Lafontaine fordert Lockerungen der Corona-Regeln im Saarland

Saarbrücken/Mainz Die Landesregierung müsse sich an Rheinland-Pfalz orientieren, sagt der Linken-Politiker. Doch nicht jeder Betrieb in der Pfalz sieht die Lockerungen positiv.

Nachdem in Rheinland-Pfalz nun auch in der Innengastronomie die Testpflicht endet, fordert Oskar Lafontaine die saarländische Landesregierung auf, die Corona-Regeln im Land entsprechend anzupassen. „Wiederum stellt sich die Frage, warum unser Land im Vergleich zum Nachbarland zurück fällt“, sagt Lafontaine in einer Pressemitteilung der Linksfraktion im Landtag des Saarlandes. „Und warum kann sich die Landesregierungen nicht mit den Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz abstimmen?“ Gerade die saarländische Gastronomie als „Leuchtturm unseres Landes“ brauche Regelungen, „die ihr wieder einen einigermaßen normalen Geschäftsbetrieb“ ermöglichen. „Es wird Zeit, dass die öffentliche Hysterie einer sachgemäßen Betrachtung der Zahlen und Daten weicht, auch wenn die Heulbojen der Republik weiter mit maßlosen Übertreibungen Angst schüren und der Öffentlichkeit trotzdem als Experten verkauft werden.“