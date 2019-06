Unwetter über dem Saarland : Gewitter mit heftigem Sturm richtet Schäden an

Saarbrücken Umgestürzte Bäume, umgerissene Bauzäune, aber weniger schlimm als vom Wetterdienst prognostiziert, waren die Auswirkungen in der Nacht auf Donnerstag (6. Juni).

Mit kräftigen Böen, aber längst nicht so regenreich wie befürchtet, ist eine Gewitterfront in der Nacht auf Donnerstag über das Saarland hinweggezogen. Nach vorläufiger Bestandsaufnahme der Polizei meldeten die Einsatzkräfte nur wenige Zwischenfälle. 20 unwetterbedingte Einsätze habe das Führungs- und Lagezentrum in Saarbrücken registriert. So traf ein Bauzaun sowie ein umgestürzter Baum parkende Autos in Saarbrücken. In Lebach schlug ein Blitz in eine Straßenlaterne ein. Aus Neunkirchen meldet Feuerwehrsprecher Christopher Benkert eine ruhige Nacht. Ebenso sein Amtskollege im Landkreis St. Wendel, Dirk Schäfer. Nur wenige Mal mussten die Wehren ausrücken.