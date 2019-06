Haus & Grund : Saarbrücker Gebühr für Müll im Mittelfeld

Saarbrücken Die Müllgebühren sind in Saarbrücken günstiger als in der Mehrzahl der anderen deutschen Großstädte. In einem Ranking des Eigentümerverbands „Haus und Grund“ belegt die saarländische Landeshauptstadt Platz 38 unter den 100 größten Städten.

