Polizeibericht : Durch eigen Pkw in Püttlingen verletzt

Püttlingen Eine 65-Jährige wollte in der Nacht zu Mittwoch um 2.20 Uhr in Püttlingen ihren Pkw starten. Als der Pkw jedoch streikte, versuchte sie, den Wagen in der abschüssigen Saarlouiser Straße anzuschieben, dennoch sprang er nicht an.

