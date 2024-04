Landtag Hochschulgesetz des Saarlandes soll modernisiert werden

Eine Modernisierung des saarländischen Hochschulgesetzes hat das Landesparlament am Dienstag auf den Weg gebracht. Mit dem Gesetz soll das Saarland im Wettbewerb um die klügsten Köpfe handlungsfähiger werden, sagte Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker (SPD) im Landtag. Es gehe darum, die Dynamik im Hochschulsystem nicht durch Bürokratie auszubremsen und mehr Durchlässigkeit in der Bildung zu schaffen. Das Gesetz wurde mit den Stimmen der absoluten SPD-Mehrheit an den zuständigen Ausschuss überwiesen.