Wetterbericht : Nach Nebel setzt sich die Sonne im Saarland durch – Frostgefahr in der Nacht (mit Video)

Saarbrücken Regen am Dienstag, ruhiges Herbstwetter ab dem heutigen Mittwoch: So soll es im Saarland werden. Die Nächte sind aber empfindlich kühl, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Nebelschwaden in der Nacht und am Morgen: So präsentiert sich der Herbst im Saarland an diesem Mittwoch, 21. September. Doch wenn die Schwaden verschwunden sind, setzt sich die Sonne durch. Wolken sind aber nicht ausgeschlossen. Doch anders als an den Tagen zuvor soll es trocken bleiben. Das prognostizieren Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach.