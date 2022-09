Handball-Saarlandliga : Ein Derby, das einem den Atem raubt

HSV-Tohüter Vincent Hein hat mal wieder einen Siebenmeter entschärft. „Vincent war einfach genial“, lobte Trainer Laszlo Kincses seinen Schlussmann. Foto: Britz Heiko/Heiko Britz

Brotdorf Das Beste kommt am Anfang. Das scheint dieses Jahr das Motto in der Handball-Saarlandliga zu sein, die direkt mit dem Derby TuS Brotdorf gegen HSV Merzig-Hilbringen startete. Am Ende traf bittere Enttäuschung auf grenzenlosen Jubel.