Jungautor fliegt vom Schulhof bis zum Mond 13-jähriger Sohn von Pharmaunternehmer Dr. Peter Theiss veröffentlicht erstes Buch

Homburg/Nohfelden · Für einen Buchautor ist er überraschend jung. Mit seinem Buch „Fly me to the moon“ möchte der 13-jährige Peter Lauras Theiss aus Homburg andere Kinder für die Raumfahrt begeistern. Uns hat der junge Autor erzählt, wie die Idee zu dem Buch entstand und wie seine Freunde und Klassenkameraden auf seine Arbeit reagieren.

25.04.2024 , 06:13 Uhr

Jungautor Peter Lauras Theiss sitzt in der Apollo 13-Kapsel im Weltraum-Atelier in Nohfelden. Foto: Laszlo Pinter

Von Laszlo Pinter