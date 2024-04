Notfälle Weltkriegsbombe in Mainz gefunden: Tausende werden evakuiert

Wegen des Fundes einer Weltkriegsbombe in Mainz müssen am Freitag nach Angaben der Stadt rund 4600 Anwohner ihr Zuhause verlassen. Im Evakuierungsradius liegen voraussichtlich auch der Universitätscampus, die Fachhochschule an der Lucy-Hillebrand-Straße und das Studierendenwohnheim, die Gewerbegebiete „Am Sägewerk“ und „Kisselberg“ sowie der Stadtteil Münchfeld, wie die Stadt am Mittwochabend weiter mitteilte. Die Evakuierung ist nötig, weil die Bombe voraussichtlich am Freitag entschärft werden soll.