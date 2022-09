Lea Mahlberg trägt die Viezkrone von Merzig : Das neue Merziger Viez-Dreigestirn wird vorgestellt

Applaus gab es von Bürgermeister Marcus Hoffeld für das neue Merziger Viez-Dreigestirn mit Königin Lea I. (Mitte) und den beiden Prinzessinnen Jule Dor (links) und Laila Schwarz. Foto: Ackermann Dieter

Merzig Mit der traditionellen Krönung der neuen Viezkönigin und ihrer Prinzessinnen beim Markt der Köstlichkeiten startete die Kreisstadt Merzig in einen – hoffentlich – goldenen Herbst. Das Wetter spielte vor dem historischen Rathaus zumindest mit, als Lea I. (Mahlberg) von Bürgermeister Marcus Hoffeld feierlich mit dem Königinnenkrönchen für die Saison 2022/23 geschmückt wurde.

Mit der neuen Viezkönigin wurden ihre Prinzessinnen Jule Dor und Laila Schwarz mit den obligatorischen Schärpen ausstaffiert. Die kleine Panne, weil da offensichtlich einige Knöpfe falsch angenäht worden waren, lächelte das stolze Dreigestirn gekonnt und locker weg.

Zunächst mal freuten sich die Händler in der Fußgängerzone über die vielen Besucher, die sich für ihre kulinarischen Angebote interessierten. Vieles war da geboten. Unter anderem Selbstvermarkter-Produkte wie Wild, Feinkost, Marmeladen, Gelees und fruchtige Chutneys, Fleur de Sel, Weine sowie saarländische Senf-, Essig- und Öl-Spezialitäten. Das vielleicht exotischste Angebot zog von Anfang an das Interesse auf sich. An ihrem kleinen Stand mit vielen orientalischen Gewürzen und Früchten präsentierte eine aus dem afrikanischen Togo stammende und inzwischen in Saarbrücken beheimatete junge Frau. Sie wollte sich von der SZ nicht gerne fotografieren lassen, ihre mitgebrachten Datteln, Wasabi-Nüsse und Aleppo-Seifen fanden aber viele Abnehmer. Sie war zum ersten Mal auf dem Markt der Köstlichkeiten anzutreffen und versicherte: „Ich komme auf jeden Fall wieder nach Merzig – das ist hier ein toller Markt!“

Vor einer Bühne in der oberen Poststraße unterbrachen viele Besucher ihren gemütlichen Bummel, um dort Modeschauen sowie Tanzvorführungen anzuschauen. Ein Model kam dem SZ-Mitarbeiter irgendwie bekannt vor. Und tatsächlich erinnerte auch sie sich daran, vor einigen Jahren in der Rundschau für Merzig-Wadern für Schlagzeilen gesorgt zu haben. Nathalie Zimmer hatte damals als Viezkönigin 2018/19 eine beachtliche Model-Karriere hingelegt. Unter anderem als Miss MGO Saarland, Miss Crémant de Luxembourg war sie Zweite bei der Wahl der Miss Germany (MGO) geworden, womit sie sich für eine Misswahl in Ecuador qualifiziert hatte. „Nach meiner Wahl zur Viezkönigin in Merzig habe ich viel erleben dürfen“, strahlte jetzt die damalige Nathali I., „leider fand mit Corona alles ein viel zu schnelles Ende.“

Dass die verflixte Pandemie auch der Viezkönigin der Saison 2021/22 und ihren Prinzessinnen viel von der ihnen im Vorjahr versprochenen Freude geraubt hatte, bedauerte später keiner mehr als Bürgermeister Marcus Hoffeld. Er dankte diesem Dreigestirn ausdrücklich dafür, im Rahmen der von Corona bestimmten Regeln den Viez und die Heimatregion bestmöglich vertreten zu haben. Dann nahm er Laura Portz das Krönchen vom Haupt, die sich trotz aller Corona-Einschränkungen ausdrücklich auch im Namen ihrer Prinzessinnen für ein großartiges Jahr als Merziger Viezkönigin bedankte.