Wittlich : Ermittlungen nach tödlichem Balkonsturz

Trier/Wittlich Weil er seine Freundin von einem Balkon gestoßen haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft Trier nun gegen einen 26-Jährigen. Sie wirft ihm Totschlag vor, wie die Behörde am Montag mitteilte. Der Mann lebte seit Anfang Juli mit der 23 Jahre alten Frau in einer gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wittlich im zweiten Stock.

