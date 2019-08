Bistum Trier : Geplante Strukturreform des Bistums stößt auf Kritik

Trier/Quierschied Am Zuschnitt und dem Zeitplan für die neuen Großpfarreien im Bistum Trier – zu dem auch ein großer Teil der Saar-Katholiken zählt – wird sich nichts Wesentliches mehr ändern.

Demnach sollen die ersten 15 sogenannten „Pfarreien der Zukunft“ am 1. Januar nächsten Jahres an den Start gehen.

Die übrigen 20 XXL-Pfarreien sollen bis spätestens 2022 eingerichtet werden. Das sagte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg bei der Präsentation der Anhörungsergebnisse am Samstag in Trier. Noch gibt es 887 Pfarreien, die in 172 Pfarreiengemeinschaften organisiert sind.