Landstuhl : Sicherungsverwahrung wegen versuchten Raubüberfalls

Zweibrücken Wegen eines versuchten Raubüberfalls auf eine US-amerikanische Familie in Landstuhl ist ein 62 Jahre alter Mann vom Landgericht Zweibrücken zu fünf Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

Vor allem, weil die bislang letzte Verurteilung des 62-Jährigen wegen einer ähnlichen Tat noch gar nicht so lange zurückliegt, verurteilte die Richterin ihn am Donnerstag zu einer Sicherungsverwahrung nach seiner Haft. Am 29. Juni 2016 bekam er eine Haftstrafe von zwei Jahren und elf Monaten aufgebrummt, weil er und ein Komplize die Volkshochschule in Kaiserslautern überfallen, einen aus der Wand gerissenen Tresor und eine Geldkassette mitgehen gelassen hatten. Trotzdem wurde ein Teil der Haftstrafe später zur Bewährung ausgesetzt, er kam frei – um wenig später, am 10. Februar, gemeinsam mit drei Komplizen in das Wohnhaus der amerikanischen Familie in Landstuhl einzufallen.