Zusammenarbeit gegen Diebstahl : Deutsch-französische Polizeipatrouillen im Outlet

Zweibrücken In diesem Jahr wurden im Zweibrücker Fashion Outlet 162 Straftaten der Polizei gemeldet. Bei zwölf davon handelte es sich um Taschendiebstahl, in 150 Fällen um Ladendiebstahl, wiederrum 24 davon bandenmäßig, wie Eduard Englert, Polizeikommissar und stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken berichtet.

Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Aufgrund dieser nicht geringen Anzahl an Straftaten greift die Polizei nun in der Vorweihnachtszeit zu abschreckenden Maßnahmen.

Während des gesamten Dezembers patrouillieren mehrere Streifen im Fashion Outlet. Unterstützt wird die deutsche Polizei dabei von Kollegen der Police National und der Gendarmerie. Ziel ist zum einen das Sicherheitsgefühl zu verbessern, durch das Auftreten für Prävention zu sorgen aber auch die Menschen aufzuklären, wie sie Sicherheitsmaßnahmen verbessern können. Die Zusammenarbeit erfolgt in Teams mit jeweils drei deutschen und drei französischen Polizisten. Dafür sprechen die Polizeibeamten beispielsweise auch mit den Storemanagern und geben Tipps zur Warensicherung.

Die Bürger seien bisher von der Präsenz positiv gestimmt, berichtet Englert. Der häufigste Grund für Taschendiebstähle sei bislang allerdings das Verhalten der Käufer selbst. So werden Taschen gerne gedankenlos vor Umkleidekabinen abgestellt oder am Kinderwagen hängen gelassen. „Man sollte Wertsachen grundsätzlich am Körper tragen und nicht unbeaufsichtigt ablegen“, rät Eduard Englert darum.